Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın Çifti Survivor 2023 Kadrosunda!

Merve Boluğur ile Dj MertAydın'nın survivor2023 gideceği duyulmuştu..Mert Aydın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğruladı " Survivor benim için oldu sayılır..Bu sene zeka..!! Oyunları çokmuş diğer parkur olayları bana göre değil " dedi...