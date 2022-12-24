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Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın Çifti Survivor 2023 Kadrosunda!
41 gün evli kalan Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın birlikte Survivor yolcusu!
MAGAZİN 24.12.2022, 11:28
Merve Boluğur ile Dj MertAydın'nın survivor2023 gideceği duyulmuştu..Mert Aydın geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğruladı " Survivor benim için oldu sayılır..Bu sene zeka..!! Oyunları çokmuş diğer parkur olayları bana göre değil " dedi...
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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