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MERVE BOLUĞUR KÖPEĞİYLE ALIŞVERİŞTE
MAGAZİN 13.01.2023, 11:28
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 2021 yılında köpeği Çiko'yu kaybeden güzel oyuncu, yeni köpeğiyle birlikte alışveriş turunda görüntülendi. 'Cambaz' ismini verdiği yeni köpeğiyle gün boyu alışverişin keyfini çıkaran Merve Boluğur, karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Gün boyu mağazaları gezen ve alışveriş yapan ünlü oyuncu, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
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