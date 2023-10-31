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Merve Boluğur: Keşke vampir olsam

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Merve Boluğur: Keşke vampir olsam
Hem sosyal medya paylaşımları hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Hem sosyal medya paylaşımları hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Yine söylemleriyle gündem olacak olan oyuncu, cadılar bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, “Drakula’ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, cadılar bayramında da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim.” dedi.

Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise; “Hemen evet derim. Rol de bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor keşke gerçekten vampir olsam” diyerek sorulan sorulara esprili yanıtlar verdi…

Kaynak:Haber Kaynağı

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