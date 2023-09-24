Merve Boluğur, İstinyePark Ziyaretinde Görüntülendi

Son günlerde sık sık sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi.

Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet eden ünlü oyuncuya, uzun zamandır bir projede yer almadığı sorusu sorulunca, “O kadar çok şeyler yapıyorum ki işlere vakit kalmıyor. Bu arada yaptıklarım arasında işler de var tabii. Benim bugün sushi günümdü kendime güzel bir gün diliyorum” diyerek cevap verdi.