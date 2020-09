MERVE BOLUĞUR'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Sanane Cihanna programının yeni sezonun ilk konuğu oyuncu Merve Boluğur oldu. Boluğur,samimi açıklamarda bulundu.



İşletmeci Burak Dayı ile ilişkilerini noktaladıklarını belirten Boluğur meditasyon yapmaya başladığını ve kendine yöneldiğini ifade etti.Derinlerdeki Merve üzerine çalışmalar yaptığını vurgulayan Boluğur, “Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum” dedi.