Merve Boluğur : ''Ayrımcı değilim. Müslümanım''

Merve Boluğur, sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna verdiği cevapla dikkatleri çekti. Dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine “Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım.” cevabını verdi.

Oyuncu, 'Sınırların var mı?' sorusuna ise, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim." yanıtını verdi.

Boluğur, "Dünyaya bir daha gelsen 'asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusuna da şu cevabı verdi:

Asla kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım.