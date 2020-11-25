Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona sen Çal kapımı survivor
Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı görüştü
Erdoğan ve Putin Dağlık Karabağ'ı...
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin...
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş...
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal...
Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz
Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki...

Merve Boluğur : ''Ayrımcı değilim. Müslümanım''

Merve Boluğur : ''Ayrımcı değilim. Müslümanım''

Merve Boluğur, sosyal medyada bir takipçisinin sorusuna verdiği cevapla dikkatleri çekti. Dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki kolyeyi soran takipçisine  “Haçı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım.” cevabını verdi.

Oyuncu, 'Sınırların var mı?' sorusuna ise, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim." yanıtını verdi.

Boluğur, "Dünyaya bir daha gelsen 'asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusuna da şu cevabı verdi:

Asla kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım.

Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurMerveHacOyuncu Merve Boluğur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.