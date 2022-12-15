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Merve Boluğur Alkol şişesiyle AVM 'de tanımadığı birinin karşısına geçip, sorular sordu!
Merve Boluğur yakın zamanda 40 gün süren evliliğini sonlandıran internet sitelerinde yer alan görüntülere göre; Etiler'de bir alışveriş merkezinin yemek katında elinde içki şişesiyle objektiflere yansıdı...
MAGAZİN 15.12.2022, 12:11 15.12.2022, 12:15
Bir restorandan yemek alan ve içmekte olduğu elindeki alkol şişesi ile hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur'un, yemek yerken aniden karşısındaki kişiye ilginç sorular sormaya başladığı iddia edildi...
İddialara göre bu ilginç sorular karşısında şoke olan adam masadan kalkarak, başka bir masaya geçti. Bu anlarda Merve Boluğur'u bir AVM'nin restoran katında, üstelik yasak olmasına rağmen elinde bir alkol şişesiyle gören diğer vatandaşlarsa şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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