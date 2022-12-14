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Merve Boluğur 45 Gün Evli Kaldığı Mert Aydın'la Tekrar Barıştı!
43 gün süren evliliklerinin ardından boşanan Merve Boluğur ile Mert Aydın bir mekanda birlikte görüntülendi.
MAGAZİN 14.12.2022, 14:16
Mekanda birlikte bir şeyler içip sohbet ettiği görülen ikili aynı araçla mekandan ayrıldı. Boluğur muhabirlerin sorularına yanıt vermezken ikilinin barıştığı iddia edildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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