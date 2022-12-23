Mert Yazıcıoğlu Sevgili Afra Saraçoğlu'nu Fena Kıskanırdı!

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sevgilisini fena kıskandırdı. Yazıcıoğlu Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu pozu görenler "Afra'yı kıskandırmak için paylaştı", "Ferit'e karşılık Derin" şeklinde yorumlar yapıldı.