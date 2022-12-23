Mert Yazıcıoğlu Sevgili Afra Saraçoğlu'nu Fena Kıskanırdı!
Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakınlaşmasıyla ile ilgili haberlerin ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan bir atak geldi.
MAGAZİN 23.12.2022, 12:58 23.12.2022, 15:44
Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sevgilisini fena kıskandırdı. Yazıcıoğlu Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu pozu görenler "Afra'yı kıskandırmak için paylaştı", "Ferit'e karşılık Derin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 21.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 19.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 23 Aralık 2022
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Adana Demirspor
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|13
|15
|14. Kasımpaşa
|13
|15
|15. Hatayspor
|13
|14
|16. Karagümrük
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4