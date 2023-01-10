MERT FIRAT "YENİ SEZONA HAZIRIZ"

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin sevilen ismi Mert Fırat, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Kendisininde sahibi olduğu DasDas Sahne'ye girerken görüntülenen oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Yeni sezona hazırlandıklarını belirten ve yeni oyunlar için çalışma yapan Fırat; "Herşey çok güzel gidiyor. Bir seneyi geride bıraktık. Şimdi yeni sezon hazırlıklarımızı yaptık, yeni oyunlar ve konserlerle sevenlerimizle güzel bir sene daha geçireceğiz." dedi.