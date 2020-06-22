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Mert Fırat ve kayınpederi buzları eritti

İdil Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı. Fırat, eşi Mert Fırat, babası Önder Fırat ve kardeşi ile birlikte çekilen kareyi Instagram hesabından paylaştı...

Mert Fırat ve kayınpederi buzları eritti

Kızı İdil Fırat’ın, oyuncu Mert Fırat ile evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine de gitmeyen Önder Fırat, ilk kez damadı Mert Fırat ile aynı karede görüntülendi. Fırat, geçen şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı… Bu barışmanın ardından üç buçuk aylık hamile olan İdil Fırat, Babalar Günü için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, buzların çoktan eridiğini gözler önüne serdi. Başarılı oyuncu Mert Fırat ve kayınpederinin ise keyifli halleri dikkat çekti.

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Mert Fıratİdil FıratBabalar GünüÖnder Fırat
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