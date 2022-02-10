Meriç Erkan Sarık ve Cüppeye girdi!

Bir zamanların fenomen modeli Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyada bomba etkisi yarattı!

Mağazin camiasında deli dolu aşk yaşayan Ahu Tubayla programları yapılan Meriç Erkan o zamanları hızla unutarak sarık ve cüppe giyerek adını Mahmut Erkan olarak değiştirdi...

Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklarken, önceki hayatından duyduğu utanç ve pişmanlığı da dile getirdi. Değişik dansları ve evlendirme izdivaç programları ile adından bolca söz ettiren Meriç Erkan, bir dönem Ahu Tuba ile de aşk yaşamıştı. Meriç Erkan sosyal medyayı sallayan bir paylaşımla maneviyata yöneldiği, sakal ve cübbe bıraktığı bir video paylaştı...