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Menajerimi Ara dizisinde şok karar ! Yeni Başrol kim?

Menajerimi Ara dizisinde şok karar ! Yeni Başrol kim?

Menajerimi Ara setinde sular durulmuyor. Oyuncuların ard arda koronavirüse yakalanması sebebi ile diziden bomba değişiklikler gelmeye başladı. İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Dicle karakterine hayat veren, Ahsen Eroğlu’nun kovulduğu ve yerine Ayşe Köksal’ın kadroya dahil edileceği gündeme geldi. 

Feris (Canan Ergüder) senaryo gereği Dicle'yi kovacak, onun yerine yeni bir asistan alacak. O karakeri de Ayşe Köksal canlandıracak.
 

Ahsen Eroğlu'nun bu duruma çok üzülüp ağladığı söyleniyor. Dizi severler ve Ahsenoğlu'nun hayranları yeni bölüm için gün saymaya başladı.

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