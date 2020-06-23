Meltem Miraloğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenen güzel oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz aylarda evliliği ile ilgili "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi." diyen Miraloğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımında "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" dedi ve kafaları karıştırdı. Bakalım güzel oyuncu yaptığı paylaşımla ilgili bir açıklama yapacak mı?