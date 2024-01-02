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Melisa Döngel'in Alışveriş Keyfi

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Melisa Döngel'in Alışveriş Keyfi
Zorlu AVM’de kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra soluğu meydan katında bulunan Morini restoranda aldı.

‘Kirli Sepeti’ dizisinin güzel oyuncusu Melisa Döngel, geçtiğimiz gün kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Zorlu AVM’de kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra soluğu meydan katında bulunan Morini restoranda aldı.

Burada yemek yiyip günün yorgunluğunu atan abla kardeş, restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Yeni bir projesinin olacağını ancak sürpriz olduğunu belirten başarılı oyuncu, ‘’herkese iyi yıllar diliyorum güzel bir sene bizleri bekliyor’’ ifadelerini kullandı. Abla kardeşin, güzellikleri göz kamaştırırken, şık ve spor alışveriş tarzları ise beğeni topladı.

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