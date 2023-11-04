Melisa Döngel'den Bitmeyen Alışveriş
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‘Kirli Sepeti’ dizisinin Aylin’i Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
‘Kirli Sepeti’ dizisinin Aylin’i Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yakın arkadaşı ile birlikte geldikleri AVM’de uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.
Tarzı ve şıklığıyla göz kamaştıran Melisa Döngel, alışverişini tamamladıktan sonra aracını vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.
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