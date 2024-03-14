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Melisa Döngel: Vicdanım Kaldırmıyor

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Melisa Döngel: Vicdanım Kaldırmıyor
İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan’ın tutuklanmaması üzere üzüntüsünü dile getiren ünlü isim, “Benim vicdanım bunu kaldırmıyor. Asla kabul edemiyorum. Böyle canilerin, katillerin aramızda dolaşması çok korkunç” dedi.

Kirli Sepeti dizisinin güzel oyuncusu Melisa Döngel, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Set arasında alışverişe geldiğini söyleyen Döngel, “Yoğun çalıştığımız için pek fazla vakit bulamıyorum. Böyle set aralarını değerlendiriyorum” dedi.

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan’ın tutuklanmaması üzere üzüntüsünü dile getiren ünlü isim, “Benim vicdanım bunu kaldırmıyor. Asla kabul edemiyorum. Böyle canilerin, katillerin aramızda dolaşması çok korkunç” dedi.

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