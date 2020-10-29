Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25...
: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz
: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden...
Cumhuriyet 97 yaşında
Cumhuriyet 97 yaşında
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı unvanıyla ilk konuşması AA Arşivi ve TBMM kayıtlarında
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı...
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü...

Melisa Döngel kimdir? Kaç Yaşındadır ? Nerelidir ?

Melisa Döngel, 1999 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Elif dizisi ile adım atan Melisa Döngel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

Melisa Döngel kimdir? Kaç Yaşındadır ? Nerelidir ?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.

Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde oynamaktadır  Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)
2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)
2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)

Anahtar Kelimeler:
Melisa DöngelMelisa Döngel KimdirMelisa CafeMelisa Olay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.