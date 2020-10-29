Melisa Döngel kimdir? Kaç Yaşındadır ? Nerelidir ?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.
Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde oynamaktadır Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)
2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)
2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)