MELİSA DÖNGEL "ÇOK HEYECANLIYIM"

Başarılı oyuncu Melisa Döngel geride bıraktığımız gün İstanbul Akvaryum'da objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla birlikte geldiği İstanbul Akvaryum'da binbir çeşit deniz canlılarını, penguenleri ve amazon ormanını hayranlıkla izleyen güzel oyuncu muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Ardından muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen güzel oyuncu "Sizin de bildiğiniz üzere bu ara işler yoğun, son olarak 'Prestij Meselesi' filminin ardından şimdide Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının anlatıldığı projede olacağım çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla dizinin başlamasını bekliyorum" Diyen ünlü oyuncu akvaryum turu sonrası alışveriş merkezine geçerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.