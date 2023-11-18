Melisa Döngel Alışverişte

‘Kirli Sepeti’ dizisinin Aylin’i Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, ‘’repo günümü değerlendiriyorum, dizimiz harika gidiyor, lansman çekimi var buradan oraya geçeğim, onun öncesinde biraz alışveriş yapmak istedim’’ dedi.

Yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Güzel oyuncunun, siyahlar içindeki şık tarzı ve güzelliği sevenleri tarafından beğeni topladı