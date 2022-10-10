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MELİKE ŞAHİN'E YOĞUN İLGİ
Son zamanların çok konuşulan başarılı ismi Melike Şahin, geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul içerisinde bulunan JJ Arena'da sahne aldı
MAGAZİN 10.10.2022, 09:47
Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve girişte kuyruk oluşan konserde iki saati aşkın süre sahnede kalan Melike Şahin, dinleyicilerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Başarılı şarkıcı konser için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Siyah zarif elbisesi ile sahneye çıkan Melike Şahin, sesiyle, şarkılarıyla ve seyircisiyle kurduğu samimi diyalogla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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