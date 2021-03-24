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MELİKE İPEK YALOVA BEYAZLAR İÇİNDE

Ekranların başarılı yapımlarından olan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Melike İpek Yalova, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

MELİKE İPEK YALOVA BEYAZLAR İÇİNDE

Öğlen saatlerinde alışverişe gelen güzel oyuncu, alışveriş sonrasında ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Öğlen saatlerinde güneşli hava, akşam saatlerinde yerini yoğun bir yağmura bırakınca, valeden aracını almaya gelen güzel oyuncu, bir anda değişen hava şartları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hızla aracını valeden teslim alan güzel oyuncu, hava şartları daha da ağırlaşmadan AVM'den ayrıldı. Ayrıca Melike İpek Yalova'nın beyazlar içinde ki spor şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

HANDE SUBAŞI SPOR SONRASI ALIŞVERİŞ

Güzel oyuncu Hande Subaşı, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spora gelen ve spor sonrasında kısa bir alışveriş turu yapan Hande Subaşı'nın spor şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. Hızla alışverişini tamamlayan Subaşı, daha sonra vakit kaybetmeden otoparktaki aracına binerek AVM'den ayrıldı. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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