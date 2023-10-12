Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Özel Günü: Romantik Dans ve Yardım Konseri

Çift, Mersin'deki nikah töreninde birbirlerine "evet" dedi. Bu özel anı daha da unutulmaz kılan şey, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Minnie Riperton’un unutulmaz şarkısı "Lovin' You" eşliğinde ilk danslarını yapmalarıydı.

Yardım Amaçlı Konser Planı

Melek Mosso'nun Mersin'de evlenme nedeni sadece aşkla sınırlı değil. Ünlü şarkıcı, bu özel gününün hemen ardından Mersin'de bir konser düzenleyeceğini duyurdu. Ama bu sadece herhangi bir konser değil; Mosso, konser gelirlerini deprem bölgesindeki evlenmek isteyen çiftlere bağışlamayı planlıyor.