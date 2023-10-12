Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Özel Günü: Romantik Dans ve Yardım Konseri
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Melek Mosso, tanınmış bir şarkıcı olarak birçok hayranı olan bir sanatçıdır. Son zamanlarda sevgilisi Serkan Sağdıç ile Mersin'de evlendi. Bu özel günlerini birlikte kutlamak isteyen hayranları, onları yalnız bırakmadı.
Çift, Mersin'deki nikah töreninde birbirlerine "evet" dedi. Bu özel anı daha da unutulmaz kılan şey, Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın Minnie Riperton’un unutulmaz şarkısı "Lovin' You" eşliğinde ilk danslarını yapmalarıydı.
Yardım Amaçlı Konser Planı
Melek Mosso'nun Mersin'de evlenme nedeni sadece aşkla sınırlı değil. Ünlü şarkıcı, bu özel gününün hemen ardından Mersin'de bir konser düzenleyeceğini duyurdu. Ama bu sadece herhangi bir konser değil; Mosso, konser gelirlerini deprem bölgesindeki evlenmek isteyen çiftlere bağışlamayı planlıyor.
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