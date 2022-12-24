Melek Mosso Mutfakta'da Hamaratlığını Gösterdi! Hamur Yoğurdu O Anları Paylaştı
Popüler şarkıcı Melek Mosso, Instagram hesabından 6 sene önce hamur yoğurduğu anlara ait bir videosunu paylaştı. Mutfakta Hamaratlığını gösteren Mosso, paylaşımına da "Bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim" ifadesini kullandı.
"HAMARATLIK AKAN VİDEOM"
Instagram hesabının 750 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Melek Mosso, 6 sene öncesine ait hamur yoğurduğu anların videosunu paylaşarak "Madem Denizli'ye gidiyorum, bu hamaratlık akan videomu sizinle paylaşayım dedim (6 yıl öncesi)Arkadaki ses anacığımın az da olsa inanmış becerdiğime" notunu ekledi. Mosso'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
SOYADININ BU ŞEKİLDE KULLANILMASINA İSYAN ETMİŞTİ!
Melek Mosso önceki gün twitter'da yaptığı açıklamada soyadının birçok kişinin kullanarak mekan açmasına tepki göstermişti. Kendisine ait bir firmanın olmadığını belirten Mosso, "Arkadaşlar benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım…(böyle uzayıp gidiyor) Yok! Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum benim hoşuma da gitmiyor. Ulaşıp 'soyadınızı çaldık ehehe' diyenler de var. Çok soran oluyor ondan yazayım dedim. Bir gün bir dükkanım olursa haberiniz olur" dedi.
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