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Mekanın Sahibine Geldik programında Alper Kul kırdı geçirdi!

Youtube’da yayınlanan ve her hafta ünlü bir ismi ağırlayan, Hakan Bilgin’in moderatörlüğünü üstlendiği “Mekanın Sahibine Geldik” kanalının bu haftaki konuğu Alper Kul oldu.

Mekanın Sahibine Geldik programında Alper Kul kırdı geçirdi!

Ünlü oyuncunun tüm hayat hikayesinin mercek altına alındığı programa, Kul’un babasıyla ilgili anıları damgasını vurdu. Trabzonlu bir ailede doğduğunu ve yetiştiğini anlatan Kul, Hakan Bilgin’le kahkaha dolu bir röportaj gerçekleştirdi.

Babası İstanbul dedi, O Bitlis’te askerlik yaptı!

Babasıyla olan anılarını anlatırken kahkahalara boğulan Kul, askerlik anılarından da bahsetti. Keyifli röportajda askerdeyken babasının torpil yaptığından fakat işlerin gerektiği gibi gitmediğinden bahseden Kul, askerdeyken babasının kendisini torpille İstanbul’a getirtmeye çalıştığını fakat İstanbul yerine Bitlis Tatvan’a yollandığını gülerek anlattı. Ayrıca bu hatadan dolayı babasının annesini 2 ay boyunca Tatvan’ın Ankara’nın ilçesi olduğuna inandırdığını söyledi.

Hakan Bilgin’in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik programı, her hafta Salı ve Cuma günleri saat 16:00’da meraklılarıyla buluşuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Alper KulMekanın Sahibine GeldikHakan Bilgin
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