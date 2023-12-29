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Mehmet Savcı'dan Biraz Arabesk Biraz Pop Şarkı

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Mehmet Savcı'dan Biraz Arabesk Biraz Pop Şarkı
Dornbirn/Avusturya şehrinde dünyaya gelen Mehmet Savcı müzik çalışmalarında hızını arttırarak yoluna devam ediyor. Yaşamını Avusturya’da devam eden başarılı şarkıcı 11 single yapmanın başarısının keyfini sürerken, 30 milyonu geçen bir dinlenmeyi de yakaladı.

Söz ve müziği Onur Toprak imzası taşıyan, “Yalanların Ustası” isimli eserle ve Mehmet Savcı yorumuyla sevenleriyle yeniden buluşan usta yorumcu gözünü zirveye dikti.

Sofa Sanat adına yönetmenliğini Umut Kumral Devecioğlu’nun yaptığı ve güzel oyuncu Melis Değirmenci’nin eşlik ettiği, sevilen şarkıcı Mehmet Savcı klip çalışması tamamlandı.

Oyunculuk sektörünün başarılı ismi Melis Değirmenci ile kamera karşısında olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Mehmet Savcı, güzel oyuncunun tecrübesiyle kendisini rahatlattığını vurguladı.

Başarılı yorumcu Mehmet Savcı “Müzik dünyasında en güzel yeri edinmek en büyük amacım, müzik duygum, müziğe karşı duruşum var, hergün camiamızda yön farklı yöne doğru çevriliyor, doğal olarak şarkılar çok çabuk tüketiliyor. Ayak uydurmaya çalışıyoruz ama kendi yapmak istediğimizden şaşmadan. “Yalanların Ustası” isimli şarkımızda biraz pop, biraz arabesk ortaya karışık herkesin seveceği bir şarkı” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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