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Mehmet Dinçer'leri Boşayan Hadise Tarifeyi Artırdı
Hadise, Mehmet Dinçerler'den kavgalı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL'ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın ise 12 milyon TL olduğu iddia edildi.
MAGAZİN 13.12.2022, 14:37 13.12.2022, 14:59
Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başardı...Kulislerde ayrılık en çok ona yaradığı konuşuluyor..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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