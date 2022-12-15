Mehmet Dinçerler Katıldığı Programda Robot Süpürge Hakkında Konuştu

Yıldız Sohbetleri proğramının ilk konuğu ve herkes tarafından büyük merak edilen iş insanı Mehmet Dinçerler robot süpürgesi sorusuna;

"Bende gördükçe gülüyorum komik insanlara eğlence çıktı. Hayatım boyunca ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim. Maddiyata bağlı bir süreç yaşamadı" .dedi.