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Mehmet Dinçerler Katıldığı Programda Robot Süpürge Hakkında Konuştu
İddiaya göre Mehmet Dinçerler ve Hadise boşandıktan sonra Dinçerler, evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi alip gitmişti. Karayel 'in sunumuyla yildizlisohbetler 'e katılan Dinçerler ;Robot süpürge ve tepsiyi geri istediği iddiası doğru mu? şeklinde soruya ilginç bir cavep verdi.
MAGAZİN 15.12.2022, 14:02
Yıldız Sohbetleri proğramının ilk konuğu ve herkes tarafından büyük merak edilen iş insanı Mehmet Dinçerler robot süpürgesi sorusuna;
"Bende gördükçe gülüyorum komik insanlara eğlence çıktı. Hayatım boyunca ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim. Maddiyata bağlı bir süreç yaşamadı" .dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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