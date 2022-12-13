MEHMET ÇEPİÇ "ÇOK GÜZEL BİR DİZİ SEYİRCİLERİ BEKLİYOR"

Tecrübeli oyuncu Mehmet Çepiç geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, kısa bir alışveriş turundan sonra gazetecilerin soruları yanıtladı. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi için çekimlere başladığını söylenen Çepiç; "Yeni dizimizin çekimlerine başladık herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor, çok güzel bir dizi seyircileri bekliyor.” dedi.



AYTAÇ KARA



DÜNYA KUPASI MOLASI



Kasımpaşa Sporun oyuncusu Aytaç Kara geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Dünya kupasından dolayı liglerin araya girmesi nedeniyle tatilde olan tecrübeli futbolcu, Vadistanbul Moda Caddesi'nde alışveriş yaptıktan sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



