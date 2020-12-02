Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmın'in 25. doğum günü partisine katıldı. Bir süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in hastalık sürecini atlatıp, yeniden ayağa kalktı.
Kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile keyifli pozlar verdi.
Mehmet Ali Erbil'in mutluluk pozları...
Tedavi sürecini geride bırakan Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'in doğum gününe katıldı.
02 Aralık 2020 Çarşamba 16:59
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmın'in 25. doğum günü partisine katıldı. Bir süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in hastalık sürecini atlatıp, yeniden ayağa kalktı.