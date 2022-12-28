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MATHİAS ROSS "DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK"
MAGAZİN 28.12.2022, 12:47 28.12.2022, 12:50
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Danimarkalı genç futbolcu Mathias Ross geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü mağazaların yeni sezon ürünlerine göz gezdirip alışveriş yapan futbolcu, objektiflere poz verip muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Şuanda tedavi sürecim devam ediyor, kulüp doktorlarımız benimle özel olarak ilgileniyor. Hepsine teşekkür ederim, dönüşüm muhteşem olacak." Diyen genç futbolcu kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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