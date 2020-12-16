Masumlar Apartmanı'na yeni oyuncu transferi Pervin Bağdat !

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na bu hafta yeni bir oyuncu katılıyor. Kadroya dahil isim Pervin Bağdat oldu. Bağdat dizide Naci'nin eşini canlandıracak.

Safiye'nin çocukluk aşkı olarak giren Naci karakterinden sonra bu hafta da Naci'nin karısı girdi.

Pervin Bağdat kimdir?

Tiyatroya amatör olarak 1999 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alarak başladı. 2000 - 2003 yıllarında Hacettepe Ünversitesi Hidrojeoloji Mühendisiliği bölümünde okurken 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde geçiş yaptı ve 2008 yılında mezun oldu. Bu sürede Uluslararsı Antik Drama Enstitüsü Oyunculuk ve Şan Eğitimi,

Grotowski Workcenter Oyunculuk ve Şan Eğitimi, Stanislavski Oyunculuk Kuramı gibi farklı eğitimlere de katılmıştır.

1981 yılının Eylül ayında İstanbul’da dünyaya gelen Pervin Bağdat ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Bizim Evin Halleri isimli dizide Kamuran karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Pervin Bağdat yaşı: 39

Doğum tarihi: 12 Eylül 1981

Burcu: Başak

Boyu: 1.69