  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!

Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!

Yayınlanma:
Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!
MasterChef'in en ünlü yarışmalarından biri olan All Star'da jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile başarılı yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen bu yarışma, her bölümünde heyecan dolu anlara sahne oluyor. Ancak son yaşanan olaylar izleyicileri ve yarışmacıları adeta şaşkına çevirdi. İşte detaylar!

Mehmet Şef Adeta Çıldırdı!

Yarışma finale yaklaştıkça gerilim de tırmanıyor. Bu seferki gerilim anı, düello oyununda yaşandı. Yarışmacılar arasında çıkan bir tartışma, özellikle Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisiyle hafızalarda yer etti. Mehmet Şef, yerde bir mutfak ürününü görünce öfkesine hakim olamadı. İlk sorusu, "Bunu yere kim attı?" oldu ve yanıt alamayınca bağırmaya başladı.

Çırpıcı Havada Uçuştu!

O esnada Barbaros, "Ya elemede olsaydın?" sorusuyla konuşmaya başladı ve bu tartışma anında Azize ile Dilara arasında bir kavga patlak verdi. Azize, sinirlerine hakim olamayarak elindeki çırpıcıyı yere fırlattı.

Dilara, "Bana da geliyor sakin ol biraz" dedi. Azize ise bunun üzerine "Gelmiyor Dilara, sakin olun biraz" diyerek kendini savundu. Dilara ise "Gelmiyor değil, geldi" diye tepki gösterdi.

MasterChef All Star'ın yeni bölümü ile bu olayların netliğe kavuşması bekleniyor. Heyecanla beklenen bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı
Fiziğiyle Mankenlere Taş Çıkardı
Ece Mumay'a binlerce kişi eşlik etti
Ece Mumay'a binlerce kişi eşlik etti
Göknur 'Bi Daha' Diyor
Göknur 'Bi Daha' Diyor
Heyecanlı Bekleyiş
Heyecanlı Bekleyiş
Kendimi Tutamadım
Kendimi Tutamadım
Magazin dünyası Michaela Asrto'da ne istiyor?
Magazin dünyası Michaela Asrto'da ne istiyor?
Müge Boz siyahlar içinde
Müge Boz siyahlar içinde