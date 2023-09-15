Masterchef'te Ortalık Karıştı! Mehmet Şef O Olaydan Sonra Resmen Çıldırdı!

Mehmet Şef Adeta Çıldırdı!

Yarışma finale yaklaştıkça gerilim de tırmanıyor. Bu seferki gerilim anı, düello oyununda yaşandı. Yarışmacılar arasında çıkan bir tartışma, özellikle Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisiyle hafızalarda yer etti. Mehmet Şef, yerde bir mutfak ürününü görünce öfkesine hakim olamadı. İlk sorusu, "Bunu yere kim attı?" oldu ve yanıt alamayınca bağırmaya başladı.

Çırpıcı Havada Uçuştu!

O esnada Barbaros, "Ya elemede olsaydın?" sorusuyla konuşmaya başladı ve bu tartışma anında Azize ile Dilara arasında bir kavga patlak verdi. Azize, sinirlerine hakim olamayarak elindeki çırpıcıyı yere fırlattı.

Dilara, "Bana da geliyor sakin ol biraz" dedi. Azize ise bunun üzerine "Gelmiyor Dilara, sakin olun biraz" diyerek kendini savundu. Dilara ise "Gelmiyor değil, geldi" diye tepki gösterdi.

MasterChef All Star'ın yeni bölümü ile bu olayların netliğe kavuşması bekleniyor. Heyecanla beklenen bu bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.