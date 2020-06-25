Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor corona korona
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde...
65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
65 yaş ve üzerindekiler izin...
Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Konyaspor 38. maça...
Afrika’da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Afrika’da 11 bin 302 yeni...

MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu

MasterChef yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Bu yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı MasterChef'in yeni sezonunun tarihi belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olacağı MasterChef Türkiye 2020 tarihi ve detaylar...

MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu

MasterChef’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. MasterChef’te yeni sezon Survivor’ın büyük finalinin ardındna başlayacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef yeni sezon bölümleri Survivor finalinden 2 gün sonra yayınlanmaya başlayacak. 16 Temmuz Perşembe günü yeni sezon ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. MasterChef 2020’de ilk ay yarışmacı seçmeleri ekranlara gelecek.

MASTERCHEF’E NASIL BAŞVURULUR

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef TürkiyeMasterchef Ne Zaman Başlıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.