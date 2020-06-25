MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu

MasterChef’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. MasterChef’te yeni sezon Survivor’ın büyük finalinin ardındna başlayacak.

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef yeni sezon bölümleri Survivor finalinden 2 gün sonra yayınlanmaya başlayacak. 16 Temmuz Perşembe günü yeni sezon ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. MasterChef 2020’de ilk ay yarışmacı seçmeleri ekranlara gelecek.

MASTERCHEF’E NASIL BAŞVURULUR

14 MasterChef adayının kıyasıya rekabet edeceği programda profesyonel şefler; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak. Bu üç isim programda hem jüri üyesi hem de sunucu olarak görev alacak.