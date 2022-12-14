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Masterchef'te Kadın Finalist Kalmaması Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi
Yıllardır ekrana gelen Masterchef'de bu sezon bir ilk yaşandı ilk 7'ye sadece 7 erkek yarışmacı kalması sonucu Acun Ilıcalı yapım ve yönetmen ile kadro'da kadın yarışmacı sayısını korumadıkları için baya tartıştığı iddia edildi.
MAGAZİN 14.12.2022, 17:08
TV8 Ekranlarının en sevilen programı Masterchef'de bu sezon hiç kadın finalistin olmaması Acun Ilıcalı'yı rahatsız ettiği iddia edildi. Yapım Ekibi ve Şeflerle bir araya gelen Acun Ilıcalı bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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