Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
24 Ocak Pazartesi Yemin 398 Bölüm Fragman İzle- Yeni Bölümde Neler Olacak?
24 Ocak Pazartesi Yemin 398...
30 Ocak Pazar Yargı 18. Bölüm Fragmanı İzle
30 Ocak Pazar Yargı 18...
24 Ocak Pazar Survivor All Star 2022 - 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Survivor All Star 2022 -...
Üç Kuruş 11. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı
Üç Kuruş 11. Bölüm 2....

Maskesini çıkartan 6. ünlü Biran Damla Yılmaz oldu!

Ayna maskesiyle maskesini çıkartan Biran Damla Yılmaz oldu!

Maskesini çıkartan 6. ünlü Biran Damla Yılmaz oldu!

'The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar. Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Biran DamlaYasak ElmaMaske Kimsin Sen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.