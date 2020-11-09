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MASKE VE SOSYAL MESAFE ŞART

Güzel oyuncu Şafak Pakdemir, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE ŞART

Tek başına alışverişe çıkan Şafak Pekdemir, " Setten fırsat buldukça alışverişe ve dostlarıma vakit ayırıyorum fakat sosyal mesafe ve maske şartlarına uyarak mağazaları gezdim. Şimdide arkadaşlarımla buluşup akşam yemeği yiyeceğiz. İşler iyi gidiyor herşey yolunda" açıklamasında bulundu. Şafak Pekdemir, muhabirlerin sorularını yanıtladıktan sonra Vadistanbul'da bulunan Michelle restorantta dostlarıyla buluştu. 


DEMET AKALIN-HİRA KURT-OKAN KURT

ÖNCE HATIRA FOTOĞRAFI SONRA ALIŞVERİŞ

Ünlü sanatçı Demet Akalın kızı Hira ve Okan Kurt'la ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Vadistanbul'un girişinde bulunan eski İstanbul fotoğrafının önünde kızıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Akalın, kızı Hira ile birlikte Okan Kurt'a poz verdi. Anne-kızın kıyafetlerinin uyumu çevredekiler tarafından bir hayli dikkat çekti. Demet Akalın, "Biraz alışveriş yapıp daha sonra ailecek yemek yiyeceğiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şafak PakdemirVadistanbulDemet AkalınOkan Kurt
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