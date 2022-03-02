Maske Kimsin Sen En Çok Biran Damla Yılmaz ve Aslı Bekiroğlu'na Yaradı!
Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran İlk Kez El Ele Görüntülendiler!
MAGAZİN 02.03.2022, 20:32 02.03.2022, 20:43
Aslı Bekiroğlu Maske Kimsin Sen'de Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddiasıyla Çağrı Telkıvırandan ayrılmıştı.
Aynı yarışmada yarışan diğer bir isim Biran Damla Yılmaz ise Aslı Bekiroğlu'na Kubilay Aka için terkettiği sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüldü.l
Yasak Elma'nın Kumrusu Biran Damla ve Müzisyen sevgilisi Telkıvıran, önceki akşam ilk kez el ele arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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