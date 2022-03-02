Maske Kimsin Sen En Çok Biran Damla Yılmaz ve Aslı Bekiroğlu'na Yaradı!

Aslı Bekiroğlu Maske Kimsin Sen'de Kubilay Aka ile yakınlaştığı iddiasıyla Çağrı Telkıvırandan ayrılmıştı.

Aynı yarışmada yarışan diğer bir isim Biran Damla Yılmaz ise Aslı Bekiroğlu'na Kubilay Aka için terkettiği sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüldü.l

Yasak Elma'nın Kumrusu Biran Damla ve Müzisyen sevgilisi Telkıvıran, önceki akşam ilk kez el ele arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.