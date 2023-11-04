Makyajsız Güzel Selin Demiratar

Ekranların güzel oyuncularından olan Selin Demiratar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM’de bir süre markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katını gezip yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte soluklanmak için meydan katında bulunan bir restorana geçti.

Burada keyifli bir öğlen yemeği yiyerek sohbet eden Selin Demiratar, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı

Selin Demiratar’ın şık tarzı ve makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.