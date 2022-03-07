Mahsun Kırmızıgül'ü Bergen Filmini Beğenmemesine Özcan Deniz'den Yanıt Gecikmedi
Mahsun Kırmızıgül, 'Bergen' filmini "Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyaografi filmlerinde kendi sesleri yok..." sözleriyle eleştirmişti. Özcan Deniz, Kırmızıgül'ün sitemine karşı "İzlediğimiz bir hikaye, konser değil... Farah, zor bir işin üstesinden başarıyla kalkmış." ifadelerini kullandı.
MAGAZİN 07.03.2022, 17:01 07.03.2022, 17:05
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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