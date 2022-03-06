Mahsun Kırmızı Gül'den Bergen Filmine Ağır Eleştiri!
Bergen filminde Bergen şarkılarını Farah Zeynep Abdullah seslendirmiş, pek çok kişi sosyal medya hesabında oyuncunun yorumunu beğendiğini söylemişti. Mahsun Kırmızıgül bugün şarkıların "sahibinin sesi" olmamasını eleştirdi.
MAGAZİN 06.03.2022, 20:48 06.03.2022, 20:51
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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