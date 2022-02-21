MAGİC WORLDS GLOBAL ÜNLÜLER GEÇİDİ

Ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleştirileşen olan festival, sürpriz şovlar ve Sinan Akçıl konseri ile ziyaretçilerini ağırladı.Sevcan Bakır'ın ev sahipliği yaptığı alışveriş festivaline Almeda Sayışman,Ceren Benderlioğlu,Gözde Çığacı,Sinem Yıldırım ve Saruhan Hünel katıldı. Sektörün en iyi markalarının koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatını bulan ünlü isimler alışveriş yapmayı ve sevdiklerine hediye almayı ihmal etmedi.

SİNAN AKÇIL BEKARLIĞA EL KALDIRDI

Emaar Square Mall'da moda ve alışveriş festivali ‘Magic Worlds Global’ da sahne alan Sinan Akçıl,muhteşem sahne performansıyla sevenlerini büyüledi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde Akçıl,sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Akçıl,' Sıradaki şarkım tüm bekarlara gelsin. Bende bekarlığa el kaldırıyorum."cümlelerinin ardından Akçıl," Allah umarım birgün bana baba olmayı nasip eder. Bir çocuğum olsun çok istiyorum dedi." Yaklaşık bir saat süren konserin ardından kendisini izlemeye gelen ünlü isimlerle birlikte festivali gezmeyi ihmal etmedi.