Magazin Dünyasının Sivri Dili Seren Serengil ve Sevgilisi Zorlu AVM'de: Şıklıklarıyla Göz Kamaştırdı!

Sivri dilli magazin yorumcusu Seren Serengil, son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevgilisi Mustafa Tohma ile birlikte AVM'ye gelen ikili, ilk olarak Beymen mağazasını ziyaret etti. Objektiflere yansıyan Serengil, alışveriş turu sırasında şıklığıyla dikkat çekti.

Olay dolu yaşam tarzıyla tanınan Seren Serengil'in Zorlu Alışveriş Merkezi'nde geçirdiği keyifli zaman, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir süre mağazaları gezip alışveriş yapan çift daha sonra meydan katında bulunan bir restorana gidip günün yorgunluğunu attı. Şıklığı ve zarafeti ile dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil’in çantasından ayakkabısına kadar üstündeki uyum ile göz kamaştırdı.