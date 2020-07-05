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Mabel Matiz ÖSYM'de soru krizine yanıtı: Sınandığım şeye bak

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

Mabel Matiz ÖSYM'de soru krizine yanıtı: Sınandığım şeye bak

Geçtiğimiz hafta yapılan YKS sınavında sorulan Mabel Matiz sorusun sonrasında geçtiğimiz günlerde ÖSYM soruşturma başlattığını açıklamış ve soruyu hazırlayan kişilerin ekipten çıkarılacağını söylemişti. Sorunun sorulmasından sonra sınava giren adaylar soru yüzünden dikkatlerinin dağıldığını söylemiş ve "Sesli soru sorsaydınız daha az dikkatimiz dağılırdı" demişlerdi. Bu olayların ardından Mabel Matiz geçtiğimiz gün sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Selam. Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim. Bir yoklama da buradan geldi." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mabel MatizÖsymSoru
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