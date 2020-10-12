LİNET’TEN EKİBİNE BÜYÜK JEST!

25 kişilik ekibini Kapadokya’ya tatile götüren Linet, eşine az rastlanır jestiyle sanat dünyasını sarsacağa benziyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Linet; ‘Corona’dan dolayı tüm dünya olduğu gibi, ekibimde psikolojik olarak çok yorulmuştu, onların kafasını dağıtmasını istedim. Hem gezdik hem eğlendik… Motive olup geldik. Şimdi bomba gibi yeni parçalar üretiyoruz. Böylelikle üretim gücümüz arttı. Kapadokya’nın ben büyülü atmosferine aşığım. Burası bana çok gizemli geliyor. Bu yüzden tüm ekip arkadaşlarımı buraya getirmek istedim’ diye konuştu.