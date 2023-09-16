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Linet'e nazar değdi

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Linet'e nazar değdi
Ünlü sanatçı Linet, 30. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede ayakkabısının kopması ve yaşanılan fırtına sebebiyle kostümünde de sıkıntılar yaşayan Linet, sahneye günlük kıyafeti ve spor ayakkabısı ile çıktı.

Ünlü sanatçı Linet, 30. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede ayakkabısının kopması ve yaşanılan fırtına sebebiyle kostümünde de sıkıntılar yaşayan Linet, sahneye günlük kıyafeti ve spor ayakkabısı ile çıktı.

Yaşadığı ufak kazanın ardından sahnede binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan Linet, 'Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz. geldiğiniz ve şarkılarıma eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hayatımda unutulmaz bir gece yaşattınız ' diye konuştu.

Linet'e dinleyiciler ilginç pankartlarla ve alkışlarıyla eşlik ettiler.

Kaynak:Haber Kaynağı

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