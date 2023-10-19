Başarılı model Simge Ünal, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş tarzıyla dikkat çeken manken, alışveriş turuna çıktığını belirtti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ünal, yakın zamanda Dubai'de Fashion Week'e davet üzerine defile izlemeye gittiğini belirtti. Ünal, "Güzel bir davet aldım katılım sağladım bende. Orada bir dergide 'en iyi kırmızı halı görünümü' arasına girdim ve yayınladılar. Ama Türkiye'de linç yedim davete bikiniyle katılım sağladım diye. Anlamadım benim için gurur verici bir iş olmuştu halbuki." dedi.