Levent Yüksel'in Vadistanbul Alışverişi: Ünlü Şarkıcının Günlük Ritüeli
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Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da kameralara takıldı. Tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Yüksel, kısa bir süreliğine alışverişe çıktığını belirtti.
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da kameralara takıldı. Tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Yüksel, kısa bir süreliğine alışverişe çıktığını belirtti.
Hızlıca alışverişini tamamlayan sanatçı, ardından vale noktasından aracını teslim alarak evine doğru yola çıktı.
Kaynak:
Magazin