Lara Di Lara Lansman Konserini Gerçekleştirdi

Çok kültürlü altyapısı, özgün müziği, vokali ve performanslarıyla Türkçe alternatif müzik sahnesinin fark yaratan isimlerinden Lara Di Lara, “Eskisi Gibi Değil” adlı yeni albümünü bir süredir ayrı kaldığı sevenleriyle buluşturdu. Lara Di Lara, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık dördüncü stüdyo albümü “Eskisi Gibi Değil”de akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlıyor. Sanatçı, yeni albümü için “Annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne bir albüm,” yorumunu yapıyor.

İstanbul’da ve Viyana’da kaydedilen “Eskisi Gibi Değil” albümünün prodüktörlüğünü Levni ile birlikte üstlenen Lara Di Lara’ya müzisyenler Herbert Pirker, Willi Rosner, Markus W. Schneider, Christina Ruf, Burak Irmak ve Selen Gülün eşlik ediyor. Kapak fotoğrafını Pelin Kaçar’ın çektiği albümün kapak tasarımı ise Valerija İlchuka imzasını taşıyor.