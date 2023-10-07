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Kutlama yemeği

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Kutlama yemeği
Yakın arkadaşı Esra Balamir'le görüntülenen Demet Akalın, “Yeni program için kutlama yemeği yedik ve program hazırlıkları için de alışverişe çıktık” dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı Esra Balamir’le birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. Yeni bir programa başlayacağını duyuran Demet Akalın, “Yeni program için kutlama yemeği yedik ve program hazırlıkları için de alışverişe çıktık” dedi. Işın Karaca ile yaşadığı polemik ile alakalı soruları yanıtsız bırakan Akalın, arabasına binerek AVM’den ayrıldı…

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